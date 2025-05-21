كلب ضال ينهش وجه طفل بالشرقية والأهالي يطالبون الطب البيطري بالتحرك

استقبلت أحد المستشفيات الكائنة بمدينة العاشر من رمضان بـ محافظة الشرقية طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تقريبا مصابا بعقر من كلب ضال بالحى 11 بالمدينة.

الأهالى يطالبون بحل مشكلة الكلاب الضالة

وأوضح أحد أهالي الحى، أن الطفل تعرض للعقر من أحد الكلاب الضالة الساعات الماضية أثناء تواجده بالقرب من منزله مُسببا له إصابات بالوجه وأسفل العين وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي المصل والعلاج، لافتا إلى أن الحى 11 به عدد كبير من الكلاب الضالة التى تعرض حياة الأطفال للخطر أثناء الخروج للشارع.

وطالب المواطن الطب البيطري بالعاشرمن رمضان بالتحرك حرصا على حياة الأطفال والقضاء على الكلاب الضالة والتى تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة تسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا.

إصابة طفل عقره كلب بالعاشر من رمضان.. والأهالى يطالبون بحل مشكلة الكلاب الضالة،فيتو

تفاصيل خطة محافظة الشرقية لمواجهة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة

وقال اللواء دكتور إبراهيم متولي مديرمديرية الطب البيطري بالشرقية، في وقت سابق إنه تم إعداد خطة وجدول زمني للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، مؤكدا توفر الطعوم ووضعها خلال فترة النهار والليل.

كيف يتعامل قانون تنظيم الحيوانات الخطرة مع الكلاب الضالة في الشارع

نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة المنتشرة في الشارع.

تنص مادة (8) من القانون على: يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ضوابط حيازة الكلاب



وترصد فيتو ضوابط حيازة الكلاب في القانون بالتزامن مع مناقشة أثر تطبيق القانون كالتالي:

مادة (٩)

يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٠)

تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

مادة (١١)

يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تكميم الكلاب

مادة (١٢)

يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

مادة (١٣)

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة الكلاب.

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