الدوسري يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يواجه فريق الهلال نظيره الوحدة، اليوم الأربعاء، في الجولة 33 من منافسات الدوري السعودي والتي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويقع الهلال في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد.



في المقابل، يسعى فريق الوحدة إلى الابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط، إذ يحتل المركز 15 في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط بجدول ترتيب دوري روشن.



موعد مباراة الهلال ضد الوحدة



من المقرر أن تقام مباراة الوحدة والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الهلال ضد الوحدة

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة مباشر، عن طريق شبكة قنوات SSC السعودية صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات روشن، وبالأخص على شاشة SSC SPORT Extra HD1.

وكلفت قناة SSC SPORT Extra HD1 المعلقين جعفر الصليح ومحمد حسين بمهمة التعليق على مباراة الوحدة والهلال .

تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كوليبالي، ناصر الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، ميشايل ديلجادو

الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، صالح الشهري



التشكيل المتوقع للوحدة أمام الهلال



حراسة المرمى: عبد القدوس عطية

خط الدفاع: وليد باخشوين، هيثم عسيري، عمار النجار، كمال زاوية

خط الوسط: وليد حسين، حسين أحمد، علاء زهران

الهجوم: أنسيلمو، عبد الكريم القحطاني، عبد الله الزوري.

وكان نادي الهلال السعودي، قد أعلن رسميا تجديد عقد سالم الدوسري، نجم الفريق ومنتخب السعودية، لمدة موسمين مقبلين

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن سالم الدوسري سيحصل بموجب العقد الجديد على راتب سنوي يبلغ 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار أمريكي)، دون احتساب المكافآت المرتبطة بتحقيق البطولات، ليصبح أعلى اللاعبين السعوديين أجرًا على الإطلاق.

ومثل تجديد عقد سالم الدوسري أولوية لإدارة الهلال السعودي، خصوصًا بعد الأداء المميز الذي قدّمه اللاعب خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 46 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 26 هدفًا، إلى جانب تقديم 17 تمريرة حاسمة.

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