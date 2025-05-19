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رياضة

الهلال السعودي يدرس استبعاد سالم الدوسري من كأس العالم للأندية

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، عن موقف سالم الدوسري قائد فريق الهلال السعودي من الاستمرار مع ناديه خلال الفترة المقبلة في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد سالم الدوسري خلال أيام مع الهلال، فيما تهرّب اللاعب في أكثر من مناسبة من الرد على استفسارات إعلامية حول تجديد عقده مع النادي.

إبعاد سالم الدوسري عن كأس العالم للأندية 

وأوضحت صحيفة "الرياض" السعودية أن إدارة الهلال تخطط لإبعاد سالم الدوسري عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في ظل المماطلة من جانب اللاعب في مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوسري سيكون خارج حسابات الهلال في المونديال ما لم يُجدد عقده مع النادي.

وبحسب نفس المصدر فإن الدوسري يماطل في مفاوضات التجديد رغم تلبية مطالبه بشأن العقد الجديد.

وتدرى إدارة الهلال أن اللاعب يستهدف المشاركة فقط في المونديال كحدث عالمي كبير، لكنه لم يحرك ساكنًا في ملف تجديد عقده حتى الآن، ما قد يترتب عليه انتقاله لنادٍ آخر عقب نهاية المشاركة بكأس العالم للأندية.

أرقام سالم الدوسري مع الهلال السعودي 

ولعب سالم الدوسري 46 مباراة مع الهلال في الموسم الحالي بكل البطولات سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 17، علمًا بأنه حقق أكثر من رقم مميز، إذ أصبح صاحب أعلى مساهمة تهديفية في موسم واحد، كما تجاوز ياسر القحطاني في قائمة الهدافين التاريخيين للهلال ليصبح في المركز الثاني خلف سامي الجابر.

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