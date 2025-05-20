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رياضة

خطوة جديدة تقرب سيموني إنزاجي من تدريب الهلال السعودي

سيموني إنزاجي، فيتو
سيموني إنزاجي، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن خطوة جديدة قد تحسم مفاوضات نادي الهلال السعودي، مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان لتولي قيادة الزعيم بداية من الموسم المقبل.

ويبحث الهلال السعودي عن مدير فني أجنبي منذ رحيل البرتغالي جورجي جيسوس مطلع الشهر الحالي في أعقاب فشل الفريق في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة 3-1 أمام أهلي جدة في نصف النهائي.

 

ممثلة عائلة إنزاجي تصل السعودية

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن ممثلة عن عائلة الإيطالي سيموني إنزاجي وصلت العاصمة الرياض، مساء أمس الإثنين، من أجل التعرف على نوع الإقامة والحياة والمدارس، قبل إعطاء الموافقة النهائية على عرض الهلال.

وسبق أن وضع الهلال مدرب الإنتر على رأس خياراته لتدريب الفريق، بيد أن ارتباط المدرب بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب ضد باريس سان جيرمان، نهاية الشهر الحالي، وكذلك استمرار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى الجولة الأخيرة قد أدى إلى تأجيل حسم موقف إنزاجي من قيادة الزعيم.

كذلك كانت هناك خيارات تدريبية أخرى من بينها البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، ومواطنيه نونو سانتو "نوتنجهام فورست"، وماركو سيلفا "فولهام".

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