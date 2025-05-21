الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإسماعيلية والسويس

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن الإسماعيلية والسويس في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة السيارات باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

ضبط  تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسماعيلية والسويس
ضبط  تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسماعيلية والسويس

 

ضبط  تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسماعيلية والسويس

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة سيارات، وأرشدوا عن 4 سيارات مسروقة وأجزاء سيارة كانوا بصدد تفكيكها وبيعها كقطع غيار.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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