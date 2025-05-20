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رياضة

دوري الأبطال، بيراميدز بالقوة الضاربة في مواجهة صن داونز بـ جنوب إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق المغادرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال.  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز 

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على إستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتغادر بعثة بيراميدز في الحادية عشرة من صباح الأربعاء من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة ١٠ ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.

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