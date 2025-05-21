الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية في عين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة عين شمس دون وقوع أى إصابات.


ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بعين شمس 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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