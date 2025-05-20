المؤبد لعاطل بتهمة قتل مسنة لسرقة أموالها في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل مسنة لسرقة أموالها، بعد ايهامها بأنه جامع قمامة، وتمكن بتلك الطريقة من دخول مسكنها بمنطقة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الذي لا يعمل اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة مالية، حيث كشف أنه قام بمراقبة المجني عليها عقب رؤيتها تصرف المعاش من أمام البريد، منذ شهرين وتتبعها، وعلم أنها تحتفظ بالمال داخل مسكنها وتقيم بمفردها، مضيفا أنه جمع معلومات عنها وعلم أن نجلتها تأتي إليها يوم الجمعة فقط لزيارتها.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري، وتفريغ كاميرا المراقبة تبين أن عاطلا انتحل صفة جامع قمامة ودخل إلي شقة المجني عليها ثم أقدم علي خنقها لسرقة أموالها وبعد تأكده من وفاتها فر هاربا.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات توصلت قوات الأمن إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وأنه قام بالتصرف في جزء من المال علي متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

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