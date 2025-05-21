تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

يحتضن ملعب سان ماميس" في إسبانيا مساء اليوم الأربعاء نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي دون أي خسارة، بعدما حصد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات في مرحلة الدوري.

كما تخطى المان يونايتد ريال سوسيداد في دور الـ16، ثم تجاوز ليون في ربع النهائي، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على أتلتيك بلباو في نصف النهائي بنتيجة إجمالية 7-1، ليبلغ المباراة النهائية عن جدارة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: آماد ديالو، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، باتريك دورجو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام



تذاع مباراة مانشستر يونايتد امام توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعدما فاز على أتلتيك بلباو بنتيجة 7-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



في حين أن توتنهام حصل على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة على حساب بودو جليمت حيث فاز بنتيجة 5/1 في المباراتين.

ويشارك الفائز بمباراة اليوم، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لترتفع حصة الأندية الإنجليزية في البطولة إلى 6.



كما يلتقي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي مع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام والمان يونايتد.

الدوري الأوروبي



ويتربع فريق إشبيلية الإسبانى، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي موسم 2022-2023.

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