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رياضة

أستون فيلا يحقق فوزا مهما على توتنهام ويقترب من المشاركة بدوري أبطال أوروبا

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق أستون فيلا على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة  التي أقيمت في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من  الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، والتي ستقام على ملعب “فيلا بارك”.

وأحرز الهدف الأول لاستون فيلا إزري كونسا في الدقيقة 59.

بينما أضاف أبو بكر كامارا  الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز يقترب أستون فيلا في الوصول إلى المربع الذهبي، وحجز بطاقة المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل أستون فيلا 

تشكيل توتنهام 

 

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام اليوم

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية إذاعة بث مباشر لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام عبر شاشتها، بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام:
beIN Sports HD1 Premium

beIN Sports HD2 English

 

وضع الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويحتل فريق  أستون فيلا المركز الرابع برصيد  66

وبينما يحتل فريق  توتنهام المركز  السابع عشر برصيد  38

 

إحصائيات تاريخية بين أستون فيلا وتوتنهام

آخر مواجهة: فاز توتنهام 4-1 في الذهاب

عدد اللقاءات: 176 مواجهة

فوز أستون فيلا: 58 مرة

فوز توتنهام: 77 مرة

تعادل: 41 مرة

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