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أسنان عين شمس تعقد أول امتحان عملي بنظام Computer Based في إطار خطة الكلية للتحول الرقمي

الامتحان العملي للفرقة
الامتحان العملي للفرقة النهائية ببرنامج طب الأسنان، فيتو
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 تفقد الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، سير الامتحان العملي لطلاب الفرقة النهائية ببرنامج طب الأسنان الإكلينيكي في مادة “طب الأسنان الشامل”،  تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس

أول امتحان عملي بنظام Computer Based

 بحضور داليا القرشي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والذي أُقيم بمعمل الحاسب الآلي الذي تم إنشاؤه حديثًا، وبتنظيم  شيماء أبو السادات مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات مع منسق المادة غادة عبد الفتاح.

ويأتي تنظيم هذا الامتحان بالتعاون بين ريهام مجدي وكيل شئون التعليم والطلاب بالكلية، وولاء حامد
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باستخدام نظام *Computer* *Based*، وهو نظام ارتباط الامتحان بالحاسب الآلي، حيث يتم إجراء الامتحان بواسطة الحاسب الآلي، وتصحيح الامتحان عن طريقه أيضا بدون استخدام أوراق أسئلة أو إجابات، وهذا مفيد للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة، وذلك لأول مرة بكلية طب الأسنان، في إطار خطة الكلية لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات كوادرها البشرية، بما يتماشى مع مستجدات وتطورات التكنولوجيا الحديثة في المجال الأكاديمي والطبي.

وقد أشاد الدكتور كريم البطوطي بجهود فرق العمل القائمة على تجهيز المعمل وتنظيم الامتحان، مؤكدًا أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة تدعم جودة التدريب والتقييم.

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جامعة عين شمس تكنولوجيا المعلومات رئيس جامعة عين شمس عين شمس كلية طب الأسنان دعم التحول الرقمي الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان مادة “طب الأسنان الشامل”

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