محافظ جنوب سيناء يتلقى خطابي شكر من جمعية الصداقة اليونانية المصرية

تلقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خطابين رسميين من كل من السيدة أناستاسيا ميلوبولو، رئيسة جمعية الصداقة اليونانية المصرية، والسيد خريستوس موسيس، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، أعربا فيهما عن بالغ الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود اليونانية خلال زيارتها الأخيرة إلى مدينة دهب.

وجاءت هذه الزيارة على هامش افتتاح النادي اليوناني في دهب، وهو المشروع الذي يُعد خطوة جديدة في مسار التعاون الثقافي بين مصر واليونان، ومن المتوقع أن يسهم في استقبال وفود سياحية وثقافية يونانية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز مكانة دهب كوجهة مميزة للسياحة الدولية.

وتم توجيه الشكر للمحافظ على دعمه الكبير للنادي اليوناني واستعداده لاستضافة أنشطته المستقبلية، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري واليوناني.

وأكدت أناستاسيا ميلوبولو في خطابها:“بالنيابة عن جمعية الصداقة اليونانية المصرية وبالأصالة عن نفسي، أتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مدينة دهب، وكذلك لدعمكم للنادي اليوناني بالقاهرة واستضافة أنشطته المستقبلية هناك. نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل ونتمنى لمدينتكم الجميلة دوام التقدم والازدهار.

كما أعرب خريستوس موسيس، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، في رسالته، عن بالغ امتنانه لحرص السيد المحافظ، مشيدًا بالأجواء الودية التي ميّزت اللقاءات في دهب، ومؤكدًا أن افتتاح النادي يمثل منصة جديدة لتعزيز الروابط الثقافية والسياحية بين الجانبين.

من جانبه، ثمّن اللواء خالد مبارك هذه الرسائل الطيبة، مؤكدًا أن جنوب سيناء تفتح ذراعيها دومًا لتعزيز جسور التواصل مع الشعوب الصديقة،مشيرًا الي الحرص على دعم كل المبادرات والمشروعات التي تعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية واستثمارية متميزة، والعمل على توفير مناخ جاذب للزوار والمستثمرين من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط السياحة وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة.

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