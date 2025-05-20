محافظ جنوب سيناء يلتقي المصابتين بحادث مطار شرم الشيخ عقب استقرار حالتهما

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمطار شرم الشيخ الدولي، بالراكبتين المصابتين من دولة كازاخستان في حادث سقوط اللوحة الإعلانية داخل صالة السفر الدولي رقم (2)، بمطار شرم الشيخ وذلك قبيل مغادرتهما إلى بلدهما بعد استقرار حالتيهما الصحية.

وجاء اللقاء بحضور اسكاكوف اوليخان نائب السفير الكازاخستاني لدى القاهرة، حيث عبّر المحافظ عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة ولحكومة وشعب كازاخستان الصديق،مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المصرية والسفارة الكازاخستانية لتوفير كافة التسهيلات والرعاية للمواطنين الكازاخستانيين المتضررين من الحادث.

وأكد الدكتور خالد مبارك، في تصريحاته أن ما حدث هو أمر مؤسف، ويتم التحقيق فيها بدقة من قبل النيابة العامة والتعامل بجدية وشفافية مع ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على أن سلامة الركاب في المطارات المصرية والمواطنين والزوار في كافة المواقع، تمثل أولوية قصوى لكافة الجهات المعنية.

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