جامعة سيناء تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف لفرع القنطرة

نظّمت جامعة سيناء – فرع القنطرة، فعاليات ملتقى التوظيف في نسخته الثالثة، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل.

ملتقى التوظيف بجامعة سيناء

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، الذين أتيحت لهم الفرصة للقاء مباشر مع طلاب الجامعة من جميع الكليات والتخصصات، حيث تم استعراض الفرص المتاحة في مجالات التوظيف والتدريب، وتقديم نصائح عملية حول كيفية الانخراط في سوق العمل الحديث، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الاتجاهات في سوق التوظيف.

تأهيل طلاب جامعة سيناء لبيئة العمل

وتضمن الحدث تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات التي هدفت إلى تأهيل الطلاب للانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل الاحترافية، من خلال تسليط الضوء على المهارات المطلوبة وطرق بناء السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية.

ملتقى التوظيف بجامعة سيناء

وأكدت الدكتورة جيهان فكري في كلمتها على أهمية هذه النوعية من الفعاليات في تعزيز التواصل بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم إلى توفير فرص حقيقية لطلابها تمكنهم من تحقيق النجاح المهني.

وقد مثّل الملتقى منصة احترافية للتوصل الفعّال بين الطلاب وسوق العمل، وعكس التزام الجامعة بتقديم الدعم العملي والعلمي اللازم لتخريج جيل مؤهل وقادر على المنافسة.

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