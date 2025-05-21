الأربعاء 21 مايو 2025
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الأعلى للجامعات يحدد مواعيد جديدة للمتقدمين لرئاسة 3 جامعات حكومية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

عدل المجلس  الأعلي للجامعات، مواعيد مقابلة المتقدمين لرئاسة 3 جامعات حكومية.

وقال المجلس: إن لجنة اختيار القيادات الجامعية قررت أن تكون المقابلات للمتقدمين لمنصب رئيس الجامعة في عدد من الجامعات كالتالي: 

1- جامعة بنى سويف، يوم الخميس الموافق 22 /5 /2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

2- جامعة كفر الشيخ، يوم السبت الموافق 24 /5 /2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

3- جامعة مطروح، يوم الخميس الموافق 29 /5 /2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

 وكان المجلس الأعلى للجامعات، حدد مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

  • نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.
  • نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.
  • نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.
    وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 أسطوانات مدمجة أو فلاشات.
  • ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.
  • يقدم المرشح عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
  • يقدم المرشح عدد 1 صورة شخصية حديثة له.
  • ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

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