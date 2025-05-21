أصوات تأسر القلوب، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الحج 30ق .
19:01( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 44 ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الأحقاف 45 ق.
024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر 45 ق.
02:57 (قبل الفجر) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة يونس 30ق.
أما تلاوات المصحف المرتل اليوم الأربعاء مواقيت إذاعتها كالتالي:
الساعة / 06:00 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ماتيسر من سورة النساء ومدة / التلاوة 28 ق.
الساعة / 08:54 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى النساء والمائدة ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 10:00 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة // تلاوة للشيخ 10:45 محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى المائدة والأنعام ومدة التلاوة / 30 ق .
الساعة / 11:17 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 13:32 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 27 ق.
الساعة / 15:12 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق .
الساعة / 01:00 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق.
/ الساعة / 02:22 تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى الأعراف والأنفال ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 05:24 / تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / 29 ق .
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:20
- والتلاوة من / فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة آية 61 تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 29.30
يليه فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية: ورش في الساعة ٢١:٢٦
والتلاوة من آية 26 سورة النساء إلى الآية 73 من سورة النساء تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق ومدة التلاوة 25 ق.
أما الختمة المرتلة تذاع في الساعة 01:52 تلاوة للشيخ محمود حسين منصور / من الآية 111 من سورة الشعراء وحتى الآية 44 من سورة النمل / 28 ق.
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