مصرع طالبة بالصف الثاني الابتدائي في حادث تصادم بالإسكندرية

لقيت طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمحافظة الإسكندرية، مصرعها إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق عقب خروجها من مدرسة صلاح الدين بإدارة غرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير حيث اصطدمت سيارة بطالبة أثناء عبورها الطريق عقب انتهاء اليوم الدراسي.

على الفور انتقل قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة.

وتبين مصرع طالبة تدعى “شهد. ك”، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق بشارع الأمير لؤلؤ التابع لإدارة غرب التعليمية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السائق من قبل الجهات الأمنية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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