الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالبة بالصف الثاني الابتدائي في حادث تصادم بالإسكندرية

مصرع طالبة بالصف
مصرع طالبة بالصف الثاني الابتدائي، فيتو

لقيت طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمحافظة الإسكندرية، مصرعها إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق عقب خروجها من مدرسة صلاح الدين بإدارة غرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

 

إصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسكندرية (صور)

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يحقق فوزا مثيرا برباعية أمام وولفرهامبتون


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير حيث اصطدمت سيارة بطالبة أثناء عبورها الطريق عقب انتهاء اليوم الدراسي.

على الفور انتقل قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة.

 

وتبين مصرع طالبة تدعى “شهد. ك”، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق بشارع الأمير لؤلؤ التابع لإدارة غرب التعليمية.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السائق من قبل الجهات الأمنية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالصف الثاني الابتدائي الاسكندرية غرب التعليمية

مواد متعلقة

اليوم، مصر للطيران تنظم 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله

إصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسكندرية (صور)

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يحقق فوزا مثيرا برباعية أمام وولفرهامبتون

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة توتر العلاقات مع السعودية

لم أر مثل هذه اللهجة، مصطفى الفقي يكشف مغزى هجوم بريطانيا وكندا وفرنسا على إسرائيل

كارثة على المستأجرين، الحكومة تحذر من تأخير صدور قانون الإيجار القديم

بعد صراع الأحفاد، خطوة أمنية جديدة لحسم واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي

استغلوا عدم إدراكه، ترامب يتهم مساعدي بايدن بالخيانة ويتوعدهم بأمر "خطر"

جريمة تهز بني سويف، شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويحرق جثته بسبب المخدرات

قفزة في طن عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يحقق فوزا مثيرا برباعية أمام وولفرهامبتون

خدمات

المزيد

قفزة في طن عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الذرة وارتفاع الردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

المزيد

انفوجراف

تصريحات نارية من وزير الخارجية البريطاني ضد تل أبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية