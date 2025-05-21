إصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسكندرية (صور)

أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق إثر نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة في عقار رقم 41 شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة، ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص من بينهم حالتين تم نقلهما إلى المستشفى الرئيس الجامعي لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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