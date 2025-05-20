القبض على دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ألقت مباحث الآداب القبض على دجال في بالإسكندرية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم امتلاكه قدرات على العلاج الروحاني وفك الأعمال والسحر، مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، وهو عاطل عن العمل، يمارس أعمال الدجل والشعوذة، مستغلًا حاجات بعض السيدات النفسية والصحية، موهمًا إياهن بقدرته على العلاج الروحي والتخلص من الطاقات السلبية.

وكان المتهم يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ صفحات وهمية لجذب الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل نطاق قسم شرطة سيدي جابر، وبحوزته أدوات سحر ودجل، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ممارساته الإجرامية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب وقائع نصب واحتيال وابتزاز لعدد من السيدات، وقيامه بتحصيل مبالغ مالية منهن بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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