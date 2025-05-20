مدرب من خارج النادي مرشح بقوة للانضمام لجهاز ريفيرو بالأهلي

الأهلي، كشف خالد الغندور، أن محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق في الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر، مرشح بقوة للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو.

فايز صاحب شهادات تدريبية متنوعة

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية: "المسؤولين في الأهلي يرون أن فايز مدرب له إمكانيات كبيرة واستطاع الحصول على شهادات تدريبية قديرة بجانب إجادته عدد من اللغات الأجنبية مما سيسهل الأمر عليه وعلى المدرب".

محمود فايز، فيتو

وأضاف: "يستطيع محمود فايز أن يعمل كمدرب في الجهاز ويكون مسؤول عن جزئية الترجمة وهو شيئ هام أن يكون هناك شخص كروي يعرف جيدًا المصطلحات الكروية وأهميتها بجانب قدراته كمدرب".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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