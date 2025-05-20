الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب من خارج النادي مرشح بقوة للانضمام لجهاز ريفيرو بالأهلي

خوسيه ريفيرو، فيتو
خوسيه ريفيرو، فيتو

الأهلي، كشف خالد الغندور، أن محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق في الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر، مرشح بقوة للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو.

 

فايز صاحب شهادات تدريبية متنوعة

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية: "المسؤولين في الأهلي يرون أن فايز مدرب له إمكانيات كبيرة واستطاع الحصول على شهادات تدريبية قديرة بجانب إجادته عدد من اللغات الأجنبية مما سيسهل الأمر عليه وعلى المدرب".

محمود فايز، فيتو
محمود فايز، فيتو

وأضاف: "يستطيع محمود فايز أن يعمل كمدرب في الجهاز ويكون مسؤول عن جزئية الترجمة وهو شيئ هام أن يكون هناك شخص كروي يعرف جيدًا المصطلحات الكروية وأهميتها بجانب قدراته كمدرب".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمود فايز مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر خوسيه ريفيرو

مواد متعلقة

نجوم الأهلي يحضرون مؤتمر الإعلان عن أحد الرعاة (صور)

الأهلي ينتظر اختيارات ريفيرو لحسم جهازه المعاون رسميا

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

ريفيرو يختار مهاجم الأهلي الجديد

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة توتر العلاقات مع السعودية

أول رد من الزمالك على شكوى جوميز بشأن مستحقاته المتأخرة

خالد الغندور: الأهلي يقترب من إتمام التعاقد مع مدافع فناربخشه

موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025

محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصدر بيانا عاجلا بشأن غزة

محامي حفيد نوال الدجوي يقدم فيديو يرصد لحظة خروج أشخاص من الفيلا المسروقة والنيابة تتحفظ عليه

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر يربط بين التفكك الأسري والفراغ وانتشار الإدمان ويطالب بمراقبة مواقع التواصل

بالدليل، 9 أنواع من الأنكحة حرمها الله

20 مسألة خاصة بحج المرأة

المزيد
الجريدة الرسمية