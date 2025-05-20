خالد الغندور: الأهلي يقترب من إتمام التعاقد مع مدافع فناربخشه

قال خالد الغندور، إن النادي الأهلي اقترب من إتمام التعاقد مع عمر فايد لاعب فريق فناربخشه التركي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية: "عمر فايد انتهت إعارته مع فريق نادي بيرشوت البلجيكي والذي تقدم بالشكر للمدافع المصري بعد انتهاء إعارته".

عمر فايد، فيتو

الأهلي أتم اتفاقه مع اللاعب

وأضاف: "الأهلي انهى الإتفاق مع اللاعب الشاب ولكن ينتظر الضوء الأخضر من المدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو لإتمام الصفقة خاصةً".

واختتم: "فناربخشه أبلغ وكيل اللاعب بالبحث عن عروض له".

الأهلي يرفض ضم لاعبين بطريق الإعارة

فيما قال مصدر داخل الأهلي إن هناك قرارًا تم اتخاذه بالقلعة الحمراء يتعلق بالصفقات الصيفية التي تستعد للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، وهو عدم التعاقد مع أي لاعب على سبيل الإعارة فقط، كما حدث في صفقة حمدي فتحي التي لن تتكرر، كما أكد مصدر داخل النادي.

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