كيف يتحرك الأهلي لتدعيم صفوفه في الميركاتو المقبل.. نجم الزمالك السابق على رأس المرشحين لتدعيم هجوم الأحمر.. وهذا الثنائي الأقرب لتعزيز الدفاع

بدأت إدارة النادي الأهلي تحركاتها لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ومع اقتراب الرحيل المنتظر لبعض اللاعبين تسعى الإدارة لتعويضهم، بالاضافة إلى سد الثغرات التي ظهرت في بعض المراكز بالفريق خلال الموسم الحالي.

وبرزت عدة أسماء على طاولة المفاوضات، في العديد من المراكز التي يسعى الأهلي لتدعيمها، والتي يأتي أبرزها مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم.

محمد شكري الأقرب لتدعيم الجبهة اليسري

اقترب محمد شكري، لاعب سيراميكا كليوباترا، من العودة إلى صفوف الأهلي ليكون البديل الأنسب لتدعيم هذا المركز.

ويأتي تفضيل شكري لعدة أسباب؛ أبرزها كونه أحد أبناء قطاع الناشئين للنادي الأهلي، ما يسهل اندماجه سريعًا في الفريق، إضافة إلى دعمه من جانب بعض مسؤولي الأهلي مقارنةً بتوفيق محمد لاعب بتروجيت، الذي كان مطروحًا على طاولة الأهلي كمرح لتدعيم الظهير الأيسر للفريق.

الثنائي المحلي الأقرب لتدعيم دفاع الأهلي

على صعيد الدفاع، يقترب رحيل رامي ربيعة من الرحيل عن النادي الأهلي، حيث بات اللاعب على أعتاب الانتقال إلى أحد الأندية السعودية في صفقة انتقال حر.

وفي ظل رحيل ربيعة المحتمل، وضعت الإدارة الثنائي ياسين مرعي مدافع فاركو، وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة، ضمن قائمة الأسماء الأقرب لتعويض رحيل ربيعة.

نجم الزمالك السابق علي رأس المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي

أما في الهجوم، فيسعى الأهلي لحسم واحدة من أبرز الصفقات قبل انطلاق المونديال، في ظل الحاجة إلى تعزيز الفاعلية الهجومية.

وتصدر اسم مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، قائمة المطلوبين، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة بانتظام مع فريقه.

وفي حال تعثرت الصفقة، فإن البديل الأول سيكون أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، الذي لفت الأنظار بمستواه الجيد مع فريقه واستدعائه المتكرر للمنتخب الوطني.

أما الخطة البديلة الثانية فتتجه نحو عمرو ناصر، مهاجم فاركو، كخيار متاح في حال فشل المفاوضات مع الأسماء السابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز، يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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