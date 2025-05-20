هل صندوق الإسكان الاجتماعي جاهز لتوفير شقق لمستأجري الإيجار القديم؟ مسئول يجيب

كشف مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مدى قدرة الصندوق في توفير شقق لـ مستأجري الإيجار القديم في ظل أزمة تعديلات القانون المطروح بمجلس النواب.

تكليف الحكومة بشأن شقق مستأجري الإيجار القديم

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: لم نأخذ تكليفًا من الدولة حتى الاَن بشأن توفير شقق أو وحدات سكنية لمستأجري قانون الإيجار القديم.

وعود الحكومة بشأن قضية الإيجار القديم

وتابع: طالما أن الدولة وعدت بأنها ستجد حلولا عادلة للملاك أو المستأجرين بقانون الإيجار القديم ستفي بذلك.

وأشار إلى أنه قبل تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي بتوفير شقق لمستأجري الإيجار القديم يجب عمل حصر دقيق للأعداد حتى يمكن التعرف على إمكانية توفير تلك الشقق.

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