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رياضة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم 2-1 على وولفرهامبتون بالشوط الأول

كريستال بالاس، فيتو
كريستال بالاس، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس أمام نظيره وولفرهامبتون بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيلهريست بارك، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تقدم وولفرهامبتون أولا في الدقيقة 24 عن طريق إيمانويل أجبادو، ليرد كريستال بالاس بهدفين متتاليين عن طريق إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين 27 و33.

أعلن النمساوي أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس تشكيلة فريقه لمواجهة وولفرهامبتون.

تشكيل كريستال بالاس أمام وولفرهامبتون

دين هندرسون - كريس ريتشارد - مكسانس لاكروا - جويل وارد - دانييل مونوز - ويل هيوز - جيفيرسون ليرما - بن تشيلويل - إسماعيلا سار - رومان عيسى - إدوارد نيكيتاه 

تشكيل كريستال بالاس، فيتو
تشكيل كريستال بالاس، فيتو

تشكيل وولفرهامبتون أمام كريستال بالاس

في المقابل، يدخل وولفرهامبتون مباراته أمام كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

دانييل بينتلي - ناصر دجيجا - إيمانويل أجبادو - توتي جوميز - رودريجو جوميز - جيان بيليجاردي - أندري دا كوستا - ريات أيت نوري - بابلو سارابيا - جونسالو جيديش - يورجن لارسن  

القنوات الناقلة  لمباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون 

وتنقل مباراة كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، التي تعد الناقل الرسمي لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز. 

 كريستال بالاس
 كريستال بالاس

ترتيب كريستال بالاس وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، ويطمح لتحقيق انتصار في هذه المباراة ليعزز موقعه بين مراكز الوسط، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة فقط.

 يسعى وولفرهامبتون جاهدًا لتحسين ترتيبه وتجنب الهبوط، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها أمام فريق برايتون. 

<strong>ولفرهامبتون</strong>
ولفرهامبتون

تاريخ مواجهات كريستال بالاس وولفرهامبتون

وسبق أن التقى الفريقان في 10 مواجهات ضمن منافسات الدوري الانجليزي، وحقّق كريستال بالاس فوزًا في 7 مباريات منها، فيما انتصر وولفرهامبتون في مباراتين فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. 

 

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