منها خاصة بالسندريلا، نشر تسجيلات نادرة لعبد الحليم حافظ قريبا

كشف محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، عن نشر تسجيلات نادرة بصوت عبد الحليم عبر إحدى الشركات مالكة الحقوق الفترة القريبة المقبلة.

تسجيلات نادرة للعندليب ومنها خاص بحقيقة زواجه من سعاد حسني

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: لدينا تسجيلات خاصة ونادرة بصوت عبد الحليم حافظ ستنشر للمرة الأولى، ومنها ما هو خاص بـسعاد حسني مثل قوله: “حبيت سعاد ووصلتها لبر الأمان بس محصلش نصيب”.

متى تذاع تسجيلات عبد الحليم حافظ؟

وأضاف: "أعطينا التسجيلات لشركة محترمة وستقوم بنشرها فيها يحكي عبد الحليم حافظ تاريخه منذ البداية وصولا إلى الشهرة وقصص الحب وعلاقته بجمال عبد الناصر والسادات وحكايات وأسرار أخرى، ومن المتوقع خروج تسجيلات العندليب إما في ذكرى ميلاده أو وفاته".

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