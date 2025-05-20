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ثقافة وفنون

نجل شقيق عبد الحليم حافظ: العندليب جمعته قصة حب عفيفة بالسندريلا لكن لم يتزوجها

عبد الحليم حافظ وسعاد
عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، فيتو

قال محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، لم نقصد الإساءة الي السندريلا أو أسرتها بعد نشر الخطاب المرسل من الفنانة الراحل سعاد حسني للعندليب.

 

قصة حب بين عبد الحليم حافظ والسندريلا لم تكلل بالزواج

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: رغبنا من نشر الخطاب الذي أرسلته سعاد حسني لعبد الحليم حافظ التأكيد على أن الحب لم يكلل بالزواج.

 

رسالة إلي أسرة سعاد حسني 

 وواصل: إذا حدث بالفعل زواجا يجب عرض عقد القران وعرضه على خبير، وإذا كان العقد مزيف لن نقم بمقاضاة أسرة سعادة حسني، لإننا نكن كل إحترام وتقدير للسندريلا وأسرته.


 

وأكد: إخراج الخطاب المرسل من سعاد حسني إلي عبد الحليم حافظ، لم يكن الهدف منه الإساءة لها ولكن كان الهدف منه إظهار عدم الزواج، وإنما كانت علاقة حب عفيفة شريفة لم تكلل بالزواج.

 

وأشار: من بين شروط عبد الحليم حافظ في الزواج أن تكون الزوجة ربة منزل بينما السندريلا كانت ترفض ترك الفن، متابعًا: الكل يعلم ويدرك أنه لم يحدث أي زواج، ولو كان تزوجها لاعترفنا بذلك وأي شخص كان يتمني أن يتزوج من سيدة الكل سعاد حسني".
 

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