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رياضة

الشناوي والنحاس يصلان مؤتمر الأهلي للإعلان عن أحد الرعاة (صور)

الشناوي والنحاس يصلان
الشناوي والنحاس يصلان مؤتمر الأهلي للإعلان عن احد الرعاة

وصل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وعماد النحاس المدير الفني للفريق إلي المؤتمر الذي يعقده النادي اليوم لإعلان توقيع العقود مع أحد الرعاة.

ويعقد النادي الاهلي اليوم احتفالية كبرى تحت سفح الأهرامات لتوقيع العقود مع أحد الرعاة الجدد للنادي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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عماد النحاس الأهلي النادي الأهلي محمد الشناوي الشناوي

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