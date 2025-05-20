التعاون يخطف فوزا قاتلا 3-2 أمام الرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي، انتهت مباراة التعاون والرياض بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي التعاون، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

أحرز هدف الرياض الأول اللاعب إنيس سالي في الدقيقة 34، ثم عزز زميله فايز سليماني بالهدف الثاني في مرمى التعاون في الدقيقة 40.

فيما سجل موسى باروف هدف التعاون الاول في الدقيقة 45+6، قبل أن يدرك هاتان باهبري هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90+5 خطف عبد الفتاح أدم هدف الفوز الثالث للتعاون، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة.

تشكيل التعاون أمام الرياض

دخل فريق التعاون السعودي مباراته أما الرياض بتشكيل يضم كل من:

عبدالقدوس عطية - الجميعة - جيروتو - رينيه ريفاس - عبد الرزاق - أشرف المهديوي - فيصل فجر - لوكاس تشافيز - سلطان مندش - موسى بارو - روجر مارتينيز

تشكيل الرياض أمام التعاون

في المقابل، دخل فريق الرياض مباراته أمام التعاون بتشكيل مكون من:

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق التعاون المركز السابع برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الرياض المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

الاتحاد يحسم لقب الدوري السعودي رسميا

وحسم اتحاد جدة رسميًا لقب دوري روشن للمحترفين لموسم 2024 /2025 بعد فوزه في الجولة الماضية أمام الرائد، بينما تشتعل المنافسة على مستوى صراع البقاء، وكذلك على مستوى المربع الذهبي المؤهل إلى كأس السوبر السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بينما يحل الهلال ثانيًا برصيد 71 نقطة ويحتاج لنقطة من أجل حسم مركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يحل القادسية ثالثًا برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن النصر والأهلي صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

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