الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين القادسية والعروبة

القادسية
القادسية

انتهي الشوط الأول من مباراة فريقي  القادسية والعروبة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل القادسية أمام العروبة

تشكيل العروبة أمام القادسية 

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي 

يحتل فريق القادسية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 65 نقطة من 32 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن.

يحتل فريق العروبة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 33 نقطة من 32 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن.

موعد مباراة القادسية والعروبة في الدوري السعودي 

وانطلقت صافرة بداية بين القادسية والعروبة في الدوري السعودي الممتاز مساء اليوم الثلاثاء في الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القادسية العروبة الدوري السعودي القادسية والعروبة

مواد متعلقة

تشكيل مباراة القادسية والعروبة في الدوري السعودي

الوحدة يقترب من الهبوط بعد خسارته أمام القادسية 3-1 بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

محامي حفيد نوال الدجوي يقدم فيديو يرصد لحظة خروج أشخاص من الفيلا المسروقة والنيابة تتحفظ عليه

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

الزمالك يرفض تظلم زيزو ويؤيد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه

محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

الدوري السعودي، التعاون يتأخر أمام الرياض 2-1 بالشوط الأول

أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

20 مسألة خاصة بحج المرأة

تفسير رؤية الجواهرجي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والاحزان

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

المزيد
الجريدة الرسمية