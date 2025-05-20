القبض على قاتل والدته بآلة حادة فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شاب متهم بقتل والدته العجوز بآلة حادة سكين، في قرية خزام، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم شاب في الثلاثينيات من عمره يعاني من مرض نفسي، متزوج، قام بالتعدى على والدته العجوز ع، التي تبلغ من العمر 75 عامًا، آلة حادة "سكين" حتى تُوفيت، في قرية خزام مركز قوص.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع سيدة ضربًا بآلة حادة في قرية خزام التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة عمرها 75 عامًا، على يد نجلها قام بالتعدي عليها بآلة حادة في قرية خزام، وجار التحقيق في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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