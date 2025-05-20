كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يتقدم على مودرن سبورت بهدف في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق البنك الأهلى على نظيره مودرن سبورت بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وسجل أسامة فيصل هدف التقدم لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 18.

تشكيل البنك الأهلي ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، أمير مدحت، داو سيريل، أبوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجي آكا، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

تشكيل مودرن سبورت ضد البنك الأهلي

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

كأس عاصمة مصر، ويشهد يومي اليوم وغدا الأربعاء، مواجهات الإياب بمسابقة ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتين تضمان 4 فرق.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

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