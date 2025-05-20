إزالة أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في التصدي لمخالفات البناء وإزالتها، مؤكدًا انه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات بحي الهرم

وفي هذا الإطار قام حي الهرم بإزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات بشوارع محمود عيد وأبو أيمن المتفرع من المنشية، بالقطاع الشمالي بحي الهرم، حيث تمت الإزالة بحضور المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وتحت إشراف مصطفى عبد العليم، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود الحملات التموينية التي أسفرت عن ضبط منشاة غير مرخصه لتصنيع السجق بأستخدام دهون حيوانية ومواد وألوان صناعية وذلك بالطريق الأبيض بمركز كرداسة.

جهود مديرية التموين بالجيزة

تمكنت الحملة من ضبط ٣ طن من مصنعات اللحوم والدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم التحفظ الكميات المضبوطة من الدهون ومصنعات اللحوم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع غلق المنشأة.



وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا تهاون فيه، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تستهدف التربح غير المشروع على حساب المواطنين.



حملات ضبط الأسواق وردع المخالفين



وترأس الحملة السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، بمشاركة مفتشي التجارة الداخلية والرقابة المركزية، وبحضور اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والجهات التنفيذية المعنية.

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