الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم

إزالة مخالفات بحي
إزالة مخالفات بحي الهرم في الجيزة
ads

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في التصدي لمخالفات البناء وإزالتها، مؤكدًا انه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

إزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات بحي الهرم

وفي هذا الإطار قام حي الهرم بإزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات بشوارع محمود عيد وأبو أيمن المتفرع من المنشية، بالقطاع الشمالي بحي الهرم، حيث تمت الإزالة بحضور المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وتحت إشراف مصطفى عبد العليم، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود الحملات التموينية التي أسفرت عن ضبط منشاة غير مرخصه لتصنيع السجق بأستخدام دهون حيوانية ومواد وألوان صناعية وذلك بالطريق الأبيض بمركز كرداسة.

جهود مديرية التموين بالجيزة

تمكنت الحملة من ضبط ٣ طن من مصنعات اللحوم والدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم التحفظ الكميات المضبوطة من الدهون ومصنعات اللحوم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع غلق المنشأة. 
 

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا تهاون فيه، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تستهدف التربح غير المشروع على حساب المواطنين.
 

حملات ضبط الأسواق وردع المخالفين
 

وترأس الحملة السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، بمشاركة مفتشي التجارة الداخلية والرقابة المركزية، وبحضور اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والجهات التنفيذية المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة حي الهرم الهرم المنشية المهندس طه عبد الصادق مركز كرداسة

مواد متعلقة

التحفظ على 3 أطنان مصنعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد رصف وتوسعة طريق المريوطية

محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه هضبة الأهرام في الجيزة

رصف وتطوير ورفع كفاءة ٢٨ شارعًا بحي الطالبية بتكلفة ٢٧ مليون جنيه في الجيزة

إقامة 19 سوقًا للسلع الأساسية بأحياء ومراكز الجيزة

إزالة جمالون مخالف بالكوم الأحمر في الجيزة

رفع 300 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية بالجيزة

الأكثر قراءة

محامي حفيد نوال الدجوي يقدم فيديو يرصد لحظة خروج أشخاص من الفيلا المسروقة والنيابة تتحفظ عليه

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

الزمالك يرفض تظلم زيزو ويؤيد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه

محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

الدوري السعودي، التعاون يتأخر أمام الرياض 2-1 بالشوط الأول

أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

20 مسألة خاصة بحج المرأة

تفسير رؤية الجواهرجي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والاحزان

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

المزيد
الجريدة الرسمية