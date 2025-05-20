التحفظ على 3 أطنان مصنعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود الحملات التموينية التي أسفرت عن ضبط منشاة غير مرخصة لتصنيع السجق باستخدام دهون حيوانية ومواد وألوان صناعية، وذلك بالطريق الأبيض بمركز كرداسة.

جهود مديرية التموين بالجيزة

تمكنت الحملة من ضبط ٣ أطنان من مصنعات اللحوم والدهون الحيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من الدهون ومصنعات اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع غلق المنشأة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا تهاون فيه، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تستهدف التربح غير المشروع على حساب المواطنين.



حملات ضبط الأسواق وردع المخالفين



وترأس الحملة السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، بمشاركة مفتشي التجارة الداخلية والرقابة المركزية، وبحضور اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والجهات التنفيذية المعنية.

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