الانتهاء من إجراءات بدء صرف معاشات أبريل 2025

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول موعد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الإجراءات الخاصة ببدء صرف معاشات أبريل 2025، حيث سيتم تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجارى.

يأتي ذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.

ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين، الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى A T M والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات، بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الصرف سيكون متاحًا لما يقارب 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بإجمالي تكلفة تبلغ 38 مليار جنيه، من خلال جميع فروع البنوك المصرية، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، لضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

كما وجه “عوض” التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري، وخاصة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل ويقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

زيادة أجور العاملين في الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": بدءًا من يوليو سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة سواء في أجهزة الموازنة أو غير أجهزة الموازنة ليكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، أسوة بالقطاع الخاص.

زيادة العلاوات

وتابع: سيتم زيادة العلاوة التقليدية 10% المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه بزيادة 400 جنيه، وعلاوة مقطوعة إضافة بقيمة 300 جنيه.

وأكد أنه سيتم صرف علاوات إضافة زيادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات.

تكلفة الحزمة الاجتماعية

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة من زيادة أجور ومرتبات ومعاشات تصل إلى 85 مليار جنيه.

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

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