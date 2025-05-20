الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع مسن غرقًا في ترعة بقرية الدهسة بقنا

مصرع مسن غرقًا في
مصرع مسن غرقًا في ترعة بقرية الدهسة بقنا، فيتو

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر غرقه في ترعة نجع الحاجر القبلي بقرية الدهسة، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص غرقًا في ترعة بالمنطقة المشار إليها.

وبالفحص، تبين أن الجثة للمواطن فوزي علي إبراهيم، 62 عامًا، مقيم بقرية العركي، وقد تم نقل الجثمان إلى مستشفى فرشوط المركزي، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وكشف ظروفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعاف قنا فرشوط قرية الدهسة قنا محافظة قنا مستشفي فرشوط مستشفي فرشوط المركزي مرفق اسعاف قنا مركز فرشوط

مواد متعلقة

إصابة تلميذة إثر سقوطها من أعلى سلم في قنا

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش في قنا

القبض على أكبر تاجر "شابو" في قنا بحوزته مخدرات وسلاح

محافظ قنا ووفد البنك الدولي يتفقدون تكتل النباتات الطبية والعطرية بقفط
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

اعتبارا من 1 يوليو، تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج إلى مطار أسيوط الدولي

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

تفسير رؤية سيدنا آدم في المنام وعلاقتها بالمكانة الكبيرة بين الناس

المزيد
الجريدة الرسمية