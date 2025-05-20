مصرع مسن غرقًا في ترعة بقرية الدهسة بقنا

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر غرقه في ترعة نجع الحاجر القبلي بقرية الدهسة، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص غرقًا في ترعة بالمنطقة المشار إليها.

وبالفحص، تبين أن الجثة للمواطن فوزي علي إبراهيم، 62 عامًا، مقيم بقرية العركي، وقد تم نقل الجثمان إلى مستشفى فرشوط المركزي، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وكشف ظروفه.

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