سقطوا من أعلى شجرة، غرق 3 أطفال في ترعة نبروه بالدقهلية

لقى ثلاثة أطفال مصرعهم غرقًا في ترعة بقرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية، على إثر سقوطهم من أعلى شجرة توت ولهوهم وعدم إجادتهم السباحة.

غرف 3 أطفال في ترعة درين بنبروه

وكانت مدير أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بغرق ثلاثة أطفال بقرية درين التابعة للمركز.

أسماء ضحايا الغرق في نبروه

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين غرق كلا من إبراهيم هاني محمد الحماقي، 13 عامًا، ومحمد سمير صبري، 13 عامًا، وصبري سمير صبري، 11 عامًا. وقد لقوا مصرعهم غرقًا لعدم إتقانهم السباحة، بعد سقوطهم من أعلي شجرة توت حيث جرفهم التيار.

انتشال جثامين 3 اطفال

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثامين، وتم نقلها إلى مستشفى نبروه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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