الشباب والرياضة: انتهاء التفتيش والرقابة على جميع الاتحادات وتعميم جديد للمديريات

أرسلت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا إلى جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات باستكمال أعمال الفحص والتفتيش والرقابة على كافة الهيئات الشبابية والرياضية وتشمل الأندية ومراكز الشباب فى جميع المحافظات وذلك فى ضوء الرقابة السنوية والدورية التى تنفذها الوزارة من خلال الجهات الإدارية المختصة فى المحافظات.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن التعميم يأتي فى ضوء الانتهاء بشكل كامل من أعمال الفحص والتفتيش والرقابة المالية والإدارية على كافة الاتحادات الرياضية بمناسبة انتهاء السنة المالية 2024/2025.

وفى ذات السياق عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك للتأكيد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية قبل انتهاء السنة المالية على أن تبدأ اللجان عملها مع مطلع الأسبوع المقبل وتستمر حتى انتهاء السنة المالية وتشتمل على فحص كافة الأوراق والمستندات والإجراءات المالية والإدارية فى تلك الهيئات على أن تتولي تلك اللجان فى جميع المحافظات برفع تقاريرها النهائية مع انتهاء أعمالها شاملة نتائج أعمال الفحص والرقابة.

لجان متابعة من الشباب والرياضة في ناديي النيل والفروسية

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استمرار متابعة الهيئات الرياضية والشبابية من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، بهدف قياس مؤشرات الأداء ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية والمتابعة المستمرة لكافة الهيئات التابعة للوزارة.

وتواجدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، بحضور محمود فوزي مدير عام تطوير المعايير، لمتابعة (نادي الفروسية - نادي النيل الرياضي )، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة، والتي تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

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