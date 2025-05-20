الثلاثاء 20 مايو 2025
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اقتصاد

هيئة الرقابة الإدارية تستقبل وفدا من مجموعة ايه بى موللر – ميرسك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت هيئة الرقابة الإدارية وفد مجموعة ايه بى موللر – ميرسك ضم (11) من كبار مسئولي الشركة بعدد من فروعها على مستوى العالم، وجاءت الزيارة ترتيبًا على النتائج الإيجابية للمؤتمر الاقتصادى المصرى – الدنماركى ، حيث تم استعراض مهام واختصاصات الهيئة ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، أنشطة التدريب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مراحل إنشاء وتطوير منظومة البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودورها فى دعم مُتخذى القرار بالمعلومات الدقيقة للوصول لقرارات أكثر فاعلية، بالإضافة لتطور دور الهيئة فى مجال دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

 

 وقد أبدى الحضور تقديرهم للجهود التى تبذلها الدولة فى شتى المجالات من خلال الحرص على إتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار وكذا تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

 

ومن جانب آخر وفي مشهد يعكس خطورة استغلال النفوذ الوظيفي، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، إلى جانب 15 متهمًا آخرين، بينهم مسؤولون  بارزون ضمن شبكة كبيرة، لتسهيل ارتكاب مخالفات بناء واسعة النطاق. 

 

البداية كانت بتلقي هيئة الرقابة الإدارية معلومات سرية من مصادرها بشأن تحركات الشبكة وتسهيل ارتكاب المخالفات نظير الحصول على مبالغ مالية ضخمة وما إن وضحت خيوط القضية حتى بدأ رجال الرقابة الإدارية التحرك.

 

فساد إداري في المحليات 

وكشفت التحقيقات الأولية، عن شبكة معقدة استغلت مناصبها في تمرير مخالفات حديثة تحت غطاء "مخالفات قديمة"، في محاولة للتحايل على القانون والاستفادة غير المشروعة من منظومة التصالح.

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