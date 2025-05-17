السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل متهم بالتحرش بسيدة داخل ميكروباص في التبين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس شخص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بأفعال خادشة للحياء داخل ميكروباص بالقاهرة.

تداولت إحدى الصفحات مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقوم بتصرفات منافية للآداب أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة التبين. وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى السيدة القائمة على نشر المقطع، والمقيمة بذات الدائرة، والتي أفادت بأن المتهم تحرش بها داخل الميكروباص فقامت بتصويره ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحذير السيدات.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفعال خادشة للحياء الاجراءات القانونية مواقع التواصل الاجتماعي نيابة مايو والتبين

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل حلويات في السيدة زينب

حبس بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

بسبب حساب المشاريب، 3 مشاهد مأساوية في جريمة مقتل قهوجي على يد عاطل بدار السلام

حبس متهم بقتل قهوجي في مشاجرة على حساب المشاريب بدار السلام

الدجال هو السبب، اعترافات صادمة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

حبس عاطل بتهمة ترويع المواطنين بسلاح أبيض في باب الشعرية

القصة الكاملة وراء مقتل "أمل" فتاة البراجيل بعد تأييد محكمة النقض حكم الإعدام

تأييد إعدام المتهم بقتل فتاة البراجيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

ريفيرو يختار مهاجم الأهلي الجديد

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رمضان صبحي لأداء الامتحان بدلا منه

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم لبس المحرم الكمامة الطبية

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية