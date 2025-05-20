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سياسة

وزير الشئون النيابية يشيد بدور الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات باقتصادية قناة السويس

استقبال عضو مكتب
استقبال عضو مكتب الحزب الشيوعي الصيني بوزارة الشئون النيابية

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لي شوليه، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، ورئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

 

استقبال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بوزارة الشئون النيابية 

ورحب المستشار محمود فوزي، بالضيف والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يُمثّل نموذجًا يحتذى به في الشراكة الاستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 

التعاون القائم بين مصر والصين

وأشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمستوى التعاون القائم بين مصر والصين، لاسيما في المشروعات التنموية الكبرى.

 

الدور الفعّال الذي تقوم به الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية

وأشار الوزير محمود فوزي، إلى الدور الفعّال الذي تقوم به الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية، وكذا الاستثمارات القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

 

العلاقات التاريخية بين مصر والصين 

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، اعتزاز الصين بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى متانة العلاقات بين قيادتي البلدين، التي تعكس مستوى التعاون والتفاهم المشترك.

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المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الشئون النيابية الصين مصر والصين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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