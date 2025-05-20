إصابة تلميذة إثر سقوطها من أعلى سلم في قنا

أصيبت تلميذة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى سلم الشيخ يونس، في دائرة بندر قنا، وتم نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بإصابة تلميذة إثر سقوطها من أعلى سلم منطقة الشيخ يونس في بندر قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة و.أ، تبلغ من العمر 7 أعوام، إثر سقوطها من أعلى سلم الشيخ يونس في بندر قنا، تم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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