المصرى الديمقراطى يناقش دور المجتمع الأهلى فى حل أزمة العمالة غير المنتظمة

يعقد الحزب المصرى الاجتماعى برئاسة فريد زهران رئيس الحزب ندوة السابعة مساء اليوم، بعنوان دور المجتمع الأهلى فى حل أزمة العمالة غير المنتظمة فى مصر بالمقر المركزى بشارع محمد محمود بباب اللوق

المحاور الرئيسية للمؤتمر:

أكدت منى الشماخ الأمين العام المساعد وأمين الإعلام بالحزب أن الندوة سوف تناقش عددا من القضايا منها:



1- حصر العمالة غير المنتظمة:

- طرق جمع البيانات وتصنيف العمال وفقًا لنشاطهم المهني.

- دور الجهات الرسمية والمجتمع الأهلي في تنظيم هذه العمالة.



2- مساهمة الجمعيات التعاونية في دعم العمالة غير المنتظمة

- دور الجمعيات التعاونية الزراعية والتشييد والبناء في توفير الدعم المالي والإداري لهم بشكل او بأخر.

- آليات جمع نسبة الـ 9% المقررة كحصة العامل وتسديدها نيابة عنه للتأمينات الاجتماعية.



3- الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف العمل

- أهمية توفير الغطاء التأميني للعمالة غير المنتظمة.

- مقترحات لتقليل سن المعاش إلى 50 عامًا نظرًا لطبيعة العمل الشاقة وظروفه القاسية.

أهداف الندوة:

وأضافت منى الشماخ ان هناك عددا من الأهداف من وراء الندوة تتمثل في:

- تقديم حلول عملية لمشكلة العمالة غير المنتظمة.

- تعزيز دور المجتمع الأهلي في توفير الحماية الاجتماعية للعمال.

- فتح باب النقاش حول سياسات جديدة لدعم هذه الفئة المهمشة.

المشاركون: نخبة من المتخصصين في مجال العمال والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات التعاونية ذات الصلة ونشطاء المجتمع المدني واتحادات العمال ( العماله الغير منتظمة ).

فريد زهران رئيس الحزب، خالد راشد نائب الرئيس لشئون المجتمع الاهلي والحقوق والحريات



ومن نواب الحزب:



النائب/ إيهاب منصور

النائب/ محمود سامي

النائبة/ سميره الجزار

النائب/ ريهام عبد النبي

النائبة/ سناء السعيد



من قيادات الأحزاب:



أ/ هلال عبد الحميد(الجبهة الديمقراطية المصرية)

أ. عمرو الشريف (المحافظين)

أ. عثمان مصطفى (العدل)

أ. احمد عيد(الدستور)

أ. حازم الملاح (الوعي)

د. كريمة الحفناوي (التحالف)

ومن المجتمع الأهلي:

أ/سهير عوض مؤسسة المصري

المستشار/ محمد خطاب مؤسسة شباب مصر

الدكتورة/ مها إسماعيل مركز القاهرة لقياسات التنمية

أ/ محمد حكيم (تعاونيات مصر)

الدكتور/ حامد محمد علي، مستشار وزير الصناعة

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