حصر وتسجيل العمالة الغير منتظمة وبرامج تدريبية بالوادى الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن وجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وكذلك متابعة تنفيذ الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات والاواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن بمبادرة " هن قادرات ".

-إعلانات-

القوى العاملة بالوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة، أنه استأنفت ( وحدة العمالة غير المنتظمة ) بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن بمدينة الخارجة، وجامعة الوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها المديرية للمسجلين في قاعدة بياناتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والقيام بعمليات التسجيل والحصر من مواقع العمل على أرض الواقع.

الدورات التدريبية

وأضاف مدير المديرية: متابعة تنفيذ الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. و"مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يجتاجها سوق العمل بالمحافظات، واستعراض جانب من منتجات المتدربات اللاتي قدمن الشكر للمديرية والوزارة على جهودهم الفعالة في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص التدريب المناسبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل، مؤكدًا استمرار المديرية في توفير البرامج التدريبية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والاهتمام بتدريب الشباب بالقرى الأكثر احتياجا تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

مبادرة سلامتك تهمنا

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوفير بيئة عمل أمنة وذلك بمدرسة الحرية للغات بمدينة مرسى مطروح بحضور 20 موظفا بالمدرسة، ومستشفى الأطفال التخصصي بمطروح،ومشاركة 30 من العاملين بالمستشفى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة وذلك لتطبيق الإشتراطات والإحتياطات للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل من خلال سلسلة من الفاعليات لرفع الوعى والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية.

المنشآت التعليمية

وأفاد عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، فى تقريره للوزارة:قامت إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب مطروح للسلامة والصحة المهنية بتنظيم فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بمدرسة الحريات للغات، من خلال محاضرتين، قام مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بإلقاء المحاضرة الاولى كما قام مكتب مطروح بإلقاء المحاضرة الثانية، وذلك بهدف معرفة المخاطر الموجودة فى بيئة العمل وكيفية الحد منها إلى جانب كيفية تنفيذ خطة الإخلاء للمدرسة فى حالة الخطر ودور كل فرد فى المدرسة لتأمين بيئة العمل، كما تم التأكيد على زيادة الوعى فى المنشآت التعليمية بوجه خاص لنقل ثقافة السلامة إلى أبنائنا الطلاب ليكونوا نواة داخل المجتمع لنشر هذه الثقافة حتى تصبح أسلوب حياة.

وفى نفس السياق اضاف مدير المديرية انه استكمالًا لفعاليات المبادرة داخل المحافظة، تنظيم ندوة للتوعية بمستشفى الأطفال التخصصي بمطروح وبحضور 30 من العاملين بالمستشفى، شارك خلالها مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمود الحسيني مدير مكتب مطروح، ووفاء الدسوقي عطوة بإلقاء محاضرات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتهدف المبادرة إلى معرفة المخاطر الموجودة فى بيئة العمل وكيفية الحد منها إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفى نهاية المبادرة تم تكريم إدارة المستشفى لحصولها على المركز الأول في الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.