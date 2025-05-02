يزداد البحث من قبل المواطنين والعديد من العمالة غير المنتظمة حول موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

وحول موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة، اعتمد محمد جبران وزير العمل، مبلغ 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه، منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة"، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

كما اعتمد الوزير صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من "بند مواجهة الحوداث" لـ 12 عاملًا وأسرهم، "7 متوفين و5 مصابين"، تعرضوا لحوادث في محافظات قنا، وأسيوط، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، وأسوان، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف، و20 ألفًا للمصاب.

منح العمالة غير المنتظمة

وقال جبران: إن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى "الوزارة" تحصل على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وأن صرف منحة عيد العمال هذا العام "مايو 2025"، ستكون بقيمة 1500 جنيه لكل عامل -لأول مرة- بعد الزيادة الجديدة، من 1000 إلى 1500 جنيه، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مُستمرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

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