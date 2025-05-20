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حوادث

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في "خلية التهريب" إلى جلسة 16 يونيو للاطلاع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التهريب"، والمقيدة برقم 259 لسنة 2025 جنايات أمن دولة طوارئ – الجيزة، لجلسة 16 يونيو المقبل، وذلك للاطلاع وتحضير الدفاع.

 "خلية التهريب"

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

 

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كما وُجهت إلى بعض المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، فضلًا عن تهريب أشخاص خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وتواصل المحكمة نظر القضية مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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