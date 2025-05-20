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رياضة

استوري مثير من أفشة بشأن بيدري لاعب برشلونة

أفشة، فيتو
أفشة، فيتو

نشر محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استوري عبر حسابه على “إنستجرام” يحتوي على فيديو لـ الإسباني بيدري، نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني. 

وعلق محمد مجدي أفشة على الاستوري: "هنا في مصر بيقولك بيلف كتير بالكورة، ويبطأ اللعب ". 

وجاء ذلك في إطار تعليق اللاعب على انتقادات الجماهير بشأن الاحتفاظ بالكرة. 

الشحات يتحدث عن مشاركة الأهلي فى مونديال الأندية 

من جانبه، قال حسين الشحات نجم النادي الأهلي: أتمنى أن يواصل الأهلي تألقه في مثل هذه البطولات العالمية، التي أصبحت محط أنظار العالم أجمع. 

وأضاف الشحات، في تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا": أتوقع أجواءً رائعةً وملاعبَ على أعلى مستوى في البطولة المرتقبة. 

من جهة أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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