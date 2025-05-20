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وزيرة التنمية المحلية تستقبل النائبة نشوي الديب لمتابعة عدد من الملفات التي تهم المواطنين

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية تستقبل النائبة نشوي الديب، فيتو

 استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السيدة وزيرة التنمية المحلية مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية، للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين بالدوائر المختلفة، والعمل على وضع حلول مناسبة وسريعة لها بالتنسيق مع السادة المحافظين.

 

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وفي بداية اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرصها علي التواصل الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهو ما يؤكد التعاون المثمر بين الجانبين، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رضاهم عن عمل الإدارة المحلية.

وأشادت النائبة نشوي الديب بالجهود التي تبذلها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطن والطفرة النوعية التي شهدتها ملفات عمل الوزارة  منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية والجولات الميدانية التي تقوم بها علي الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطن علي أرض الواقع.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تمس المواطنين بمحافظة الجيزة بصورة يومية والتي ترتبط بملفات عمل وزارة التنمية المحلية وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية والرصف ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وعدد من الملفات الأخرى التي تهم المواطن وتوفير بعض الخدمات الأساسية لهم.

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اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة محافظة الجيزة

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