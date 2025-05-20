أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استمرار متابعة الهيئات الرياضية والشبابية من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، بهدف قياس مؤشرات الأداء ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية والمتابعة المستمرة لكافة الهيئات التابعة للوزارة.

وتواجدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، بحضور محمود فوزي مدير عام تطوير المعايير، لمتابعة (نادي الفروسية - نادي النيل الرياضي )، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة، والتي تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

لجان متابعة من الشباب والرياضة في ناديي النيل والفروسية

أشرف صبحي يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة، في نسخته الحادية عشرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب على مستوى مراكز الشباب في جميع المحافظات.

لجان متابعة من الشباب والرياضة في ناديي النيل والفروسية

وشهدت قرعة دوري مراكز الشباب بالجيزة مشاركة 24 فريقًا تمثل مختلف مراكز الشباب بالمحافظة، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، تمهيدًا لانطلاق المنافسات وفق جدول زمني محدد يراعي تكافؤ الفرص ويضمن التنافس الشريف بين الفرق المشاركة.

أشرف صبحي يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الفعالية، أن دوري مراكز الشباب يُعد من أهم المشروعات الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، لما له من دور كبير في تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإثبات قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم.

أشرف صبحي يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة

وأشار الوزير إلى أن النسخة الحادية عشرة من الدوري تأتي امتدادًا لنجاحات الدورات السابقة التي ساهمت في دعم العديد من اللاعبين المتميزين الذين أصبح لهم دور في الأندية ومراكز التدريب المتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير آليات تنظيم الدوري، والتوسع في تطبيقه بما يواكب استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

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