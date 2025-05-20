حملة مكبرة لمنع النباشين بشارعي الترعة المردومة وأحمد أبو سليمان في الإسكندرية

شنت الأجهزة المعنية بالأحياء في محافظة الإسكندرية اليوم حملة مكبرة بشارعي الترعة المردومة وأحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق، وذلك للتصدي لظاهرة النباشين، والحد من تواجد فريزة القمامة داخل الكتل السكانية؛ مما يتسبب في ضرر بالصحة العامة للمواطنين من قاطني المنطقة، والإساءة للمظهر الحضاري للمنطقة بسبب افتراش مخلفات القمامة بالشارع العام.

يأتى ذلك في إطار متابعة توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة والحد من تواجد النباشين في الكتل السكانية،وفي ضوء التعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية ومديرية أمن الإسكندرية للاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين والعمل على فرض هيبة الدولة.

جاء ذلك عقب يومين من حملة محافظ الإسكندرية بشارع أحمد ابو سليمان بنطاق حي شرق.

وقد تم خلال الحملة رفع مخلفات القمامة المتواجدة بالمنطقة؛ حيث تم رفع نحو ٥٠ طن مخلفات قمامة وتحميلها بالسيارات التابعة لشركة نهضة مصر والمخصصة لذلك؛ تمهيدًا لنقلها إلى محطات التخلص الآمن من النفايات.

هذا وتؤكد محافظة الإسكندرية حرصها الدائم على التعامل العاجل مع الشكاوى التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وتؤكد أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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