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دين ودنيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

الدكتور رمضان البيه
الدكتور رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي

يبدأ الدكتور رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي في سلسلة حلقات جديدة عن أحكام فريضة الحج، وذلك في إطار برنامج “ دين ودنيا” الذي يقوم على  التذكير بـ منهج الإسلام وهدى سيد الأنام محمد - صلى الله عليه وسلم، حيث يتحدث في حلقة اليوم عن  تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله تعالى.

 

وأشار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه:"  بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج البيت" رواه البخاري ومسلم.

 

وأضاف “البيه” لـ" فيتو" أن الأركان هي القواعد والأسس التي بني عليها الإسلام أي بدونها لا يوجد إسلام، لافتا إلى أن كل ما فرصة المولى عز وجل وكل ما جعله حدًا او حكمًا، فليس لله تعالى في كل ذلك أدنى علة لأن الحق وسبحانه قائم وغني بذاته ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين.

وأوضح أن الحكمة من الأوامر الإلهية جميعًا إلا فضلًا من الله تعالى وتكرمًا على خلقه، حيث دعانا ليتكرم ويتفضل علينا ويفتح لنا باب المعرفة به عز وجل وهي أسمى ما في في الحياة.

 

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أحكام فريضة الحج صوم رمضان رمضان البيه تصحيح المفاهيم دين ودنيا

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